ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara

ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಬಿ.ಪಿ. ಬೈರಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ
ಎಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:34 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
ರವಿ
ರವಿ
RamanagaraHopcoms

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT