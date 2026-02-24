<p>ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಬರೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.BBK12: ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ, ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? .ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು: ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಧನುಷ್, ಸ್ಪಂದನಾ.<p>ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದರುವ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ಹೊಸ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕುಣಿಯುವೆ’ ಆಲ್ಬಾಮ್ ಹಾಡು ಫೆ.27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಳು ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗಾಯಕ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>