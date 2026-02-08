ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಅನುದಾನದ ಶಕ್ತಿ: ನಟ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ; ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:22 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:22 IST
ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು
ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರ ನೃತ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಜಾನಪದ  ನೃತ್ಯ
ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು
ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನ
ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಜಾನಪದ ಅಂದರೆ ಜನಪರ. ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ.ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗಳು. ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಿ.ಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು
ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ
Ramanagarafolk

