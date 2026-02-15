ಕನಕಪುರ: ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ‌

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ದೇವಾಲಯ. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿದ್ದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಫೆ.13ರಂದು ಕಚ್ಚುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಹೊನ್ನೇರು ಚಪ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಫೆ.14ರಂದು ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜೆ, ಫೆ.15ರಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, ಪುಣ್ಯಹಾ ಹೋಮ, ಅಭಿಷೇಕ, ಯಳವಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಫೆ.16ರಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 6.15 ರಿಂದ 7.15ರೊಳಗೆ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ, 17ರಂದು ಸಿಡಿಮುಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, 18ರಂದು ಸಿಡಿಮುಡಿ, 19ರಂದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ, ಫೆ.20ರಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>