ಕನಕಪುರ: ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೊಠಡಿಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಗ್ರಾಹಕರ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕಳ್ಳತನ

<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ರೂಮಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದ ಕಳ್ಳರು ಗ್ರಾಹಕರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅನನ್ಯ ಎಂಬುವರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹50 ಸಾವಿರ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ 15 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕನಕಪುರದ ಹೊರ ವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ತಂಗಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನನ್ಯ ಅವರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>