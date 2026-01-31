ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕನಕೋತ್ಸವ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ, ಮಹಿಳಾ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 4:39 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 4:39 IST
ಕನಕಪುರ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇಳಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
Ramanagara

