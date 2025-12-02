ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕನಕಪುರ | ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಸಾಗರ

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ * ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು 
ಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು
Ramanagara

