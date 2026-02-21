ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictramanagara
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಹೇಳನ: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮಾನತ್ತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಕಾಲೇಜು ಮಂಡಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಪಾಶ್ವಾನಾಥ್ ಜೈನ್, ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ
