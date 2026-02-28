ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara

KRS ಬೃಂದಾವನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ

ಸಿ.ಕೆ.ಸುಧೀಂದ್ರ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಂಚನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದು
ಮಂಚನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದು
ಮಂಚನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಮಂಚನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
magadi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT