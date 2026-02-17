ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರ | ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಆತಂಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:25 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು
ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು
ಸದಾ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣವು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು
ಸದಾ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣವು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು
ನೋಟರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ
ನೋಟರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ
ಅಪರಿಚಿತರು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಎನ್.ಎಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
CourtRamanagarBomb Blast

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT