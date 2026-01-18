ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ramanagara
ರಾಮನಗರ | ಪುರಸ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮೆರುಗು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ರಾಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್‌ ಹುಸೇನ್,ರಾಮನಗರ ಶಾಸಕ
ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ರಾಮೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ,
