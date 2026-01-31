ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ರಾಮನಗರ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಗತಿ ಪಥ’

ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ತ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ ಕೈಪಿಡಿ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 4:44 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 4:44 IST
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ‘ಪ್ರಗತಿ ಪಥ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅನ್ಮೋಲ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ
