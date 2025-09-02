ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ದುರಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರೈತರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ
ಗೋವಿಂದರಾಜು ವಿ.
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:11 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ರೈತರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು 
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ರೈತರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು 
ನಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
ನಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಸುವರ್ಣ ಮುಖಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು
ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಮನಗರ
RamanagaraCanal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT