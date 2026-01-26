ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌: ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಸವಾಲಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 3:13 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 3:13 IST
ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ 48 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದೆ‌. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಊರಿನ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ –
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
DK ShivakumarHD Kumaraswamy

