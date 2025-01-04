ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಎಡದಂಡೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ, ಬಲದಂಡೆಗೆ ಜ.8ರಿಂದ ನೀರು: ಕಾಡಾ ICC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ

ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ: ಡಾ.ಅಂಶುಮಂತ್ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2025, 14:26 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:31 IST
Comments
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಸದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು..
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದ್ಯ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ನಿತ್ಯ 700 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ.ಅಂಶುಮಂತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ShivamoggaICC metting

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

