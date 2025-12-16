ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ; ಗಂಭೀರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bhadravathi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT