ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲು ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿ: ಈಶ್ವರಪ್ಪ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಓಲೈಕೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರ ಮಾತಾಡುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ
Politics

