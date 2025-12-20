ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ

ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಮುಹೂರ್ತ
ರವಿ ನಾಗರಕೊಡಿಗೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
ಶಾಲಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾರಂಭ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದವು
ಗೇರುಪುರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ರಂಗಮಂದಿರ ಶೀಟ್ ಹೊದಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಬಳಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
– ಮಹೇಶಪ್ಪ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
EducationShivamogga

