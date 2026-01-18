ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನರೇಗಾ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲು; ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರ ಮೊಟಕು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
ಆರ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಏನೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರದ್ದು
ಆರ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ShivamoggaMnaregaMGNAREGA

