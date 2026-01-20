ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಭತ್ತ: ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ

ಸೊರಬ: ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಅನ್ನದಾತರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ!
ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್.ಗೆಂಡ್ಲ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:27 IST
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ‌ ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ರೈತರು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರೇಡರ್‌ ನೇಮಿಸಿ ಭತ್ತದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಭತ್ತ ಕಟ್ಟಾವು ಮಾಡಿ ಬಣವೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿದು ದರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಆಶಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 
Shivamogga

