ಸಹೃದಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕೆಳದಿ ಮಠದ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ರಜತ ಸಾಗರೋತ್ಸವ-2026’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರಾಟೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
Shivamogga

