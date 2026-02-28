ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga

ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಜನ್ಮದಿನ ಸಮಾರಂಭ |ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನಾಯಕ: ಜೋಶಿ ಬಣ್ಣನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:47 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
<p class="quote">ಮಾತು ಸಾಧನೆಯಾಗಬಾರದು; ಬದಲಿಗೆ ಸಾಧನೆಯೇ ಮಾತು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ</p> <p>ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ,</p> <p class="quote"> <span class="Designate"> ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ</span> </p>
BJPBS YeddyurappaPrahlada Joshi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT