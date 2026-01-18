ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಸೊರಬ | ಹದೆಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಜೀವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:15 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:15 IST
ಕಡೇ ಜೋಳದಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಣದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಎಚ್. ಗಣಪತಿ ಹುಲ್ತಿಕೊಪ್ಪ ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
