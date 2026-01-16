ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಡಗರ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಸೂರ್ಯನು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಭೋಜನ ಸವಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ತಿನಿಸು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸವಿಯಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದೂಟವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. </p>.<p>ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಗರದ ತುಂಗಾ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರೆಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೊಂಗಲ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮನೆಮುಂದೆ ಚಂದದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೊದಲ ಕಿರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಫಸಲನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೀರನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಮನು ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>