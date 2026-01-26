ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ| ಮಲೆನಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನ, ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪಠ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಚಿವ
Madhu Bangarappa

