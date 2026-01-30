ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಶಾಲೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ‘ಗ್ರಾಮಸಮೂಹ’

ತತ್ತೂರು ವಡ್ಡಿಗೆರೆ:ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 6.5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ರವಿ ಆರ್‌. ತಿಮ್ಮಾಪುರ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವ ಬಾನಿಗಳು.
ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನಗಳು.
ಮನರೇಗಾ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ನಿರ್ಮಲೇಶ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಆರ್‌.ನಿರ್ಮಲೇಸ್‌ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
School

