ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ; ಕಾಡುಕೋಣ ಸಾವು

<p><strong>ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ</strong>: ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಖವಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಾವು ಕಂಡ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ರಾಜು ಎಂಬ ರೈತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬತ್ತದ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ 11 ಕೆ ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಿನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಡುಕೋಣದ ಕಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಹರಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. </p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ಡಿಎಫ್ಒ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸನಗರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಲೇಶ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಳ್ಳಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>