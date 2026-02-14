ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
₹10 ಸಾವಿರ ಬಿಲ್: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ‘ಶಾಕ್‌’

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,067 ಯುನಿಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆ!
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌
