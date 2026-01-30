ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
‘ಕಸಮುಕ್ತ ತಿಪಟೂರು’: ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಾದರಿ

‘ಸ್ವಚ್ಛ ತಿಪಟೂರು’ಗೆ ಶ್ರಮ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜಾಗೃತಿ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ.ಆರ್.
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಅಭಿಯಾನ.
ದ
ದ
ನಗರದ ವಿವಿಧಡೆ ಕಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯಟೈರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬದರಗಡೆ. ಪೌರಯುಕ್ತರು. ತಿಪಟೂರು .
garbage

