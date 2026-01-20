ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
tumakuru
ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ , ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:58 IST
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿವತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹತ್ಯಾಳ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎಂಟು ಕೀ.ಮೀ ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿವತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹತ್ಯಾಳ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎಂಟು ಕೀ.ಮೀ ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ
