ತೋವಿನಕೆರೆ: ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹78 ಸಾವಿರ ನಾಪತ್ತೆ

<p><strong>ತೋವಿನಕೆರೆ</strong>: ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹78 ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಅಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ತೋವಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತೋವಿನಕೆರೆ ಕೆಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಪೋನ್ ಪೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹38 ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊರಟಗೆರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋನ್ ಪೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ₹34 ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ ಡ್ರಾ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಮಾ ಅಗದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸೈಬರ್ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>