ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು | ಜೀವ ಹಿಂಡುತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ದೂಳು: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ದೂಳು; ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ದೂಳು
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ದೂಳು
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ದೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ವಾಹನ
ದೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ವಾಹನ
ಎಚ್‌.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು
ಎಚ್‌.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು
ಎಸ್‌.ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ
ಎಸ್‌.ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ
ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೊಗೆ ಹೊರ ಬರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ರವಿಚಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ
ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ಬಡಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಗಿರಣಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಸಂತನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದು ಈವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವಸಂತನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಾಗವಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಗಿರಣಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.
Tumkur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT