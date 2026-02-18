ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತುಮಕೂರು: ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ತ್ಯಾಜ್ಯ; ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಜಪ್ತಿ

ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾಗಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:27 IST
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಶುಭ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
Tumkuru

