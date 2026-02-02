ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌: ಮಹಾದೇವಿ, ಆಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ತುಮಕೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ, ಸೈಯದ್ ಆಲಿಯಾ, ಶ್ರವಂತ್ ಗೌಡ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್, 10 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 21 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಓಟಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ: 5 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಓಟ– ಮಹಾದೇವಿ, ಭೀಮಾ ಬಾಯಿ, ಪುಣ್ಯ. 10 ಕಿ.ಮೀ– ಸೈಯದ್ ಆಲಿಯಾ ಶೇಖ್, ರಂಜನಾ, ಎಸ್.ಯು.ಸೌಮ್ಯಾ. 21 ಕಿ.ಮೀ– ಮಮತಾ ರಾವತ್, ಎಚ್.ಕೆ.ಅನುರಾಧ, ವೈಶಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ: 5 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್– ಶ್ರವಂತ್ ಗೌಡ, ಕೌಶಿಕ್, ಯೋಗಿಶ್ ದೇವಡಿಗ. 10 ಕಿ.ಮೀ– ರಾಜಶೇಖರ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಸುನಿಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಸಿ.ಸಿದ್ದರಾಜು. 21 ಕಿ.ಮೀ– ಎಂ.ವೈ.ಸಂದೀಪ್ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಗೌತಮ್, ಕೆ.ಜಿ.ಬಾಲಾಜಿ.</p>.<p>ಚಾಲನೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಂ.ರವಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್, ಸುನೀತಾ, ಸುಹಾಸ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಚೆನ್ನಬಸವಪ್ರಸಾದ್, ರುದ್ರಪಕಾಶ್, ಅಮಿತ್, ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಪರಮೇಶ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>