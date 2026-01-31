ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ತುಮಕೂರು; ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಘಾತ: ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು?

ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹12 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:11 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:11 IST
ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾಗೇಟ್– ದಿಬ್ಬೂರಿನ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿರುವುದು
ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
