ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತುಮಕೂರು: ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ಖಾಸಗೀಕರಣ!

ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ ಟೂಡಾ; ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು
