ಕುಣಿಗಲ್‌: ವಿದ್ಯಾ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ

<p><strong>ಕುಣಿಗಲ್</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಜಿ. ದೇವಪಟ್ಟಣದ (ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ) ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಶಾಖಾ ಮಠ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ 2ನೇ ಬಾಗಿಲಿಗೆ 'ರಜತ ದ್ವಾರ' (ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು) ಹಾಗೂ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣರಜತ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿದುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 'ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರ' ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಮೂಲ ಕಂಡಾಯ, ಚಿಕ್ಕಚೌಡಮ್ಮ, ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕವಣಾಪುರ ಬಸವಣ್ಣ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಸುಳಿಯಿರಮ್ಮ, ಮುದ್ದು ಮಾದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕದಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೈವಗಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>