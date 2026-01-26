ಬಾರ್ಕೂರು| ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್‌

ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಬಾರ್ಕೂರು| ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ.
ಬಿ.ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂಅಧ್ಯಕ್ಷ
Udupi

