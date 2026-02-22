ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕುದ್ರೋಳಿ ತೀರ್ಥಾಟನೆ: ‘ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದ ಗುರು ಸಂದೇಶ’

ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸ್ಮರಣೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:10 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:10 IST
ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಂಧಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬಾರದು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು. ಗುರುಗಳ ವಿಚಾರ ಪಸರಿಸಬೇಕು.
- ಈಶ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು
Narayana Guru

