ನಡೂರು: ಎಂಆರ್‌ಎಫ್ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಶಾಸಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಒಣಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಲಿದೆ. 15 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಮನ್ವಯ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜಾಗೃತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಜಲಂಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Udupi

