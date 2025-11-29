<p><strong>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ:</strong> ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್. (ಸಮಗ್ರ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ) ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ನಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಿನಿ ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಸುನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ ಕೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 15 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಘನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಸೃಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಟನ್ವರೆಗೆ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ಬಿಲ್ಲವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಲಂಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ, ವೀಣಾ, ವಿಜಯ ಮರಕಾಲ, ಅಮಿತಾ, ಗುಲಾಬಿ, ಗಿರಿಜಾ, ಸತೀಶ ಕುಲಾಲ, ಗಿರೀಶ ರಾವ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ವಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ, ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಎಂ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಕೆ. ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಒಣಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಲಿದೆ. 15 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಮನ್ವಯ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜಾಗೃತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ </blockquote><span class="attribution">ಜಲಂಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>