ನಲ್ಲೂರು | ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಳಿ ಅಂಕ: ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ

<p><strong>ಕಾರ್ಕಳ</strong>: ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ ಇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕೋಳಿಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಾಳುಕತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ, ಹಣ ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಅಂಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗರೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಸುಂದರ, ತಂಡ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶಿರ್ವದ ರವಿ, ಸತೀಶ್, ಸ್ಟೀಫನ್, ಕೊಂಡಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಗಪ್ಪ, ಅಪ್ಪು ಸಂಪ್ಯ ನಗರ ಉದ್ಯಾವರ, ಸಂದೀಪ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 4 ಕೋಳಿ, ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು, ₹3 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>