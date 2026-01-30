ರಾಯಪ್ಪನ ಮಠ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಕುಂದಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ವಡೇರಹೋಬಳಿಯ ರಾಯಪ್ಪನ ಮಠದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಯಪ್ಪನ ಮಠದ ದಿ.ಮಾದಪ್ಪ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೊಳ್ಳ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರೊ.ಮುರುಗೇಶಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಳ್ಳ ರಚಿಸಿದ ರಾಯಪ್ಪನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವರ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಶೇಷಬನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ ಐತಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿಇಓ ಮೋಹನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೊಳ್ಳ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐತಾಳ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್ ರಾಯಪ್ಪನ ಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಡಾ.ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಳ್ಳ ವಂದಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>