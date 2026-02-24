ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ: ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗ್ಡೆ

ಮಟಪಾಡಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:47 IST
ಯಕ್ಷಗಾನವು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಟಿ.ವಿ ರೇಡಿಯೊ ಮೊಬೈಲ್‌ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಈಗ 20– 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ
-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜ, ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದ್ಯಮಿ
