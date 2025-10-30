ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ | ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ: ಅರುಣ್ ಮಾಚಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:59 IST
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದತ್ತ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳೂ ಲಭಿಸಲಿವೆ
ಅರುಣ್ ಮಾಚಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
KabaddiUdupi

