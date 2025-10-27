ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ: ಮಾಧವ ಐತಾಳ

<p><strong>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ</strong>: ‘ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. 10 ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ 90 ಮಂದಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಧವ ಐತಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಬಾರ್ಕೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಪಶು ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಡೇರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಕರುವಿನ ಸಾಕಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೆನೆಟ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಬಾರ್ಕೂರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ, ಅನಿಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸರಸ್ವತಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>