ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictudupi
ಕುಂದಾಪುರ: ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗುರುರಾಜ್‌ ಗಂಟಿಹೊಳೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:25 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:25 IST
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ. ಶಾಸಕ ಬೈಂದೂರು
UdupiMLA

