ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
WEB EXCLUSIVE | ಉಡುಪಿ: ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ಎಂಬ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ನೆಲೆ

ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:25 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:25 IST
ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು

ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು


ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ಕಂಡ್ಲಾವನ

ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ಕಂಡ್ಲಾವನ


ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ಕಂಡ್ಲಾವನದ ಸೊಬಗು

ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ಕಂಡ್ಲಾವನದ ಸೊಬಗು


ಕಾಂಡ್ಲಾ ಮರಗಳ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿತ್ತಾರೆ

ಕಾಂಡ್ಲಾ ಮರಗಳ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿತ್ತಾರೆ


