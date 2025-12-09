ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ| ಅಮೆರಿಕ ವಿ.ವಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

‌ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕ
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕ
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ
ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ
ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ದನದ ಅಂಗರಚನಾ ಚಿತ್ರ
ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ದನದ ಅಂಗರಚನಾ ಚಿತ್ರ
UdupiArt

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT