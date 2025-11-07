ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಏರಿದ ತರಕಾರಿ ದರ

ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೂ ಹೊರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:23 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:23 IST
ಉಡುಪಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ತರಕಾರಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
– ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗ್ರಾಹಕ
ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
– ಜಯಾನಂದ,, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉಡುಪಿ
