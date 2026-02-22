ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿ: ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬಿರ್ತಿ

ಮಟಪಾಡಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:11 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುರುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಂಘ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಟಪಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
- ದಿನಕರ ಹೇರೂರು, ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Yakshaganatradition
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT